Evade dagli arresti domiciliari: arrestato grazie a Carabiniere libero dal servizio

Nella serata di ieri, 22 marzo, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo hanno tratto in arresto un 49enne per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Nella circostanza, un militare libero dal servizio, occasionalmente in zona, ha notato l’uomo mentre girovagava a piedi per le vie del centro. Il militare, che già conosceva la persona poiché destinataria della misura cautelare degli arresti domiciliari per una rapina impropria commessa nel settembre 2022 in un esercizio commerciale di Sassuolo, con discrezione, lo ha seguito e nel frattempo ha allertato la centrale operativa 112. All’arrivo della pattuglia, i Carabinieri hanno provveduto a fermare ed identificare l’uomo, traendolo in arresto per il reato di evasione.

Il 49enne è stato condotto in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale la persona è stata ricollocata agli arresti domiciliari.