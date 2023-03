“Coppi & Bartali” le strade sassolesi chiuse

Transiterà anche da Sassuolo domani, venerdì 24 marzo, la nuova edizione della Settimana Internazionale di Ciclismo “Coppi & Bartali” causando modifiche a circolazione e sosta lungo le strade interessate dai quattro passaggi della carovana, con gli orari di chiusura che potranno essere modificati di qualche minuto in base all’andamento della gara.

Nel primo giro i ciclisti dalla Fazzana raggiungeranno il territorio di Fiorano Modenese attraverso via Montanara e la circonvallazione.

A partire, quindi, indicativamente dalle ore 14 saranno chiuse al transito via Montegibbio (anche le laterali), l’intersezione tra via Montegibbio e via Montanara, via Montanara, via Consolata, rotatoria tra Circonvallazione sud e via Montanara, via Frescobaldi, via Rometta, rotatoria dell’Ospedale, via Lucca, via Siena, rotatoria tra via Circonvallazione sud e via Adda.

Nei rimanenti tre giri, invece, la carovana scenderà dal Ruvinello per poi dirigersi verso il territorio di Fiorano Modenese sempre attraverso la circonvallazione.

A partire, quindi, dalle 14,30 saranno chiuse al transito via del Tirassegno, via Paganini, via Vivaldi, via Cimarosa su via Rometta.

Al termine di ogni passaggio verranno valutate le riaperture e i conseguenti attraversamenti con il personale della Polizia Locale presente sul posto.