Berardi pronto per Italia – Inghilterra di questa sera

Il cammino verso Euro 2024 inizia questa sera per la nazionale italiana impegnata contro l’Inghilterra sul prato del Maradona di Napoli. Tra i convocati anche i due neroverdi Berardi

e Frattesi.

In campo dal primo minuto vedremo quasi certamente il talento del Sassuolo Domenico

Berardi giocare alla destra di Retegui (esordio in nazionale) con il romanista Pellegrini dalla parte opposta. “Mimmo” di partite con la maglia azzurra ne ha già giocate 24 andando a segno come a un attaccante è richiesto per sei volte. In queste poche ore di attesa al fischio d’inizio, il ballottaggio tra il numero 10 del Sassuolo e Gnonto (punta del Leeds Utd) sembra pendere decisamente per il calabrese.

Oltre alla convocazione di Berardi e Frattesi, non dimentichiamo la storia recente dalle nostre parti di altri protagonisti della serata come Acerbi (dato tra i titolari al centro della difesa), il già citato Pellegrini (in neroverde dal 2015 al 2017) e Gianluca Scamacca.

Tornando alla sfida di questa sera e ai numeri, delle 30 partite disputate sino a qui tre le due nazionali, il saldo è a favore degli azzurri con 11 vittorie, 11 pareggi e otto sconfitte.

Staremo a vedere e nel frattempo, Forza Italia e ovviamente, forza Sassuolo.

(Claudio Corrado)