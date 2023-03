“Strabilianti avventure a corte – Animazioni per giovani esploratori”, domenica al Castello di Spezzano

Nel meraviglioso Castello di Spezzano prosegue la rassegna per bambini “Strabilianti avventure a corte – Animazioni per giovani esploratori”. Tutti gli appuntamenti saranno dalle 16.00 alle 18.00, con prenotazione obbligatoria attraverso la mail castellospezzano@gmail.com o il numero 335/440372 (disponibile dal lunedì al venerdì, 9.00-13.00).

Le animazioni sono dedicate a bambini dai 4 ai 10 anni e il costo è di 5 euro ciascuno, con merenda inclusa. Questa seconda tappa è prevista domenica 26 marzo ed è intitolata Festa della primavera (Animazione con laboratorio). Ecco gli altri appuntamenti:

domenica 2 aprile Torneo della Luna – Crescente Giochi per coraggiosi avventurieri.

Lunedì 10 aprile a Pasquetta, L’enigma del drago – Esplora il castello, trova le uova nascoste e decorale come vuoi tu!

Gli accompagnatori dei bambini possono sostare in museo, dove è presente uno spazio tè (autogestito) e partecipare alla visita del Castello, che è sito in via del Castello, 12.