PNRR. protocollo d’intesa Guardia di Finanza, Comune e Provincia di Reggio Emilia

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Reggio Emilia, alla presenza del Prefetto Iolanda Rolli, è stato siglato un importante protocollo d’intesa tra il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, il Comune e la Provincia di Reggio Emilia.

L’accordo, che si aggiunge a quello già stipulato dal Corpo con il Comune di Reggio Emilia, costituisce un importante risultato anche in chiave programmatica, allo scopo di ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR. In particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e di ogni condotta illecita lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici di competenza della Provincia e del Comune di Reggio Emilia.

L’obiettivo dell’intesa è quello di assicurare che i benefici vengano erogati nei confronti di coloro che ne hanno effettivo diritto, contrastando ogni forma di indebito accesso alle risorse pubbliche.

L’azione svolta dalla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria, assume vitale importanza per garantire, unitamente a tutti gli altri attori Istituzionali, la corretta attuazione delle iniziative di rilancio dell’economia, massimizzando gli sforzi del sistema Paese e scongiurando indebiti utilizzi delle risorse.

La Guardia di Finanza si pone a tutela del percorso di tempestiva e puntuale concretizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).