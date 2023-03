Operaio cade dal tetto di un’azienda a Fiorano, è grave

Un operaio è rimasto gravemente ferito stamane in un infortunio sul lavoro avvenuto in un’azienda situata in via Canaletto a Fiorano. Secondo una prima ricostruzione, pare che la copertura del capannone sulla quale stava lavorando abbia ceduto e l’uomo sia caduto a terra dopo un volo di una decina di metri. Soccorso dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato con l’elisoccorso in codice di massima gravità al Maggiore di Bologna. Sul posto i carabinieri e la medicina del lavoro dell’Ausl.