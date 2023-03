Modena: riasfaltatura di via Emilia ovest tra viale Jacopo Barozzi e viale Italia

Proseguono i lavori di manutenzione stradale del Comune di Modena. Da venerdì 24 marzo, a essere interessata da un intervento di riasfaltatura sarà via Emilia ovest nel tratto compreso tra viale Jacopo Barozzi e viale Italia.

L’intervento, che avrà durata di alcuni giorni e sarà effettuato nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18, riguarderà l’intera carreggiata e comporterà un senso unico alternato regolato da movieri e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari. In corrispondenza e in prossimità dei lavori è inoltre previsto un divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, e saranno temporaneamente soppresse le fermate dell’autobus progressivamente interessate durante l’avanzamento del cantiere.

La riasfaltatura di via Emilia ovest rientra in un pacchetto di interventi di ripristini stradali definito con Hera che interesserà circa 20 mila metri quadrati di strade, tra cui via Fabrizi (da largo Garibaldi a via Contri), via Viterbo (da via Vaciglio al parcheggio della polisportiva), via Giotto-via Frignani, un tratto di via Vignolese (da via Cappelli a via Marzabotto) e via Emilia est.