Il Comune di Sassuolo aumenta l’offerta di posti presso i nidi d’infanzia

Il Comune di Sassuolo ha ampliato nell’anno educativo 2022/2023, anche grazie ai fondi europei erogati dalla Regione Emilia Romagna, i posti di nido d’infanzia accogliendo complessivamente presso le strutture comunali e convenzionate un numero di 229 bambini per l’anno 2023.

Grazie al progetto straordinario e sperimentale finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus con risorse che la Regione Emilia Romagna ha destinato a specifiche misure per i servizi per l’infanzia, è stato possibile l’inserimento di ulteriori 5 bambini.

I nuovi posti attivati da gennaio 2023 hanno assicurato l’accesso ai bambini appartenenti a famiglie con attestazione ISEE pari o inferiore a 40 mila euro.

Questa misura si è aggiunta a quella già esistente da diversi anni, denominata “ Al nido con la Regione” volta ad abbattere il costo delle rette a carico delle famiglie.

“Questa misura, sottolinea l’Assessore Alessandra Borghi, si aggiunge a quanto già l’Amministrazione Comunale sta facendo con l’obiettivo di offrire alle giovani famiglie con bambini in età prescolare tutti i servizi possibili per agevolare una sempre migliore conciliazione dei tempi di vita-lavoro e favorire la più ampia partecipazione come valida misura di contrasto alla povertà educativa”.