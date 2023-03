CPL Concordia: accordo sindacale sui buoni pasto e oltre 700mila euro a sostegno dei lavoratori

Nella giornata di ieri CPL ha concluso un accordo con le rappresentanze sindacali concordando un aumento che porta il valore dei buoni pasto a 8 € per il personale che lavora in presenza. La Società riconosce già da un anno il ticket restaurant a tutti i lavoratori e quindi anche al personale in smart working e in trasferta fino ad un massimo di 12 euro giornalieri. Inoltre è stato siglato un accordo che riconoscerà in forma di welfare aziendale 250 euro ad ogni dipendente.

Queste sono solo alcune delle azioni messe in campo dalla Società in un periodo complesso per la situazione socio-economica delle famiglie dovuta all’incertezza della ripresa economica, all’inflazione, al caro bollette. Negli ultimi dodici mesi CPL CONCORDIA infatti ha attivato una serie di interventi promuovendo iniziative a sostegno del reddito destinando a ciascun socio-dipendente fino a 830 Euro. L’investimento complessivo ha superato i 700 mila euro.

Tali importi sono stati erogati sotto forma di welfare e utilizzati dal personale per l’acquisto di buoni carburante, buoni spesa e a titolo di contributo per le utenze domestiche oltre che per tutti gli ulteriori servizi presenti sulla piattaforma aziendale in uso ai dipendenti.