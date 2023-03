Approvato il nuovo studio di fattibilità per la realizzazione di Casa Serena

Aggiornato e riapprovato lo studio di fattibilità tecnica ed economica, la Centrale Unica di Committenza a breve uscirà con la gara d’appalto per la realizzazione della nuova Casa Serena.

Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Sassuolo con la delibera n°55 approvata ieri e in pubblicazione all’Albo Pretorio.

La delibera aggiorna il quadro economico recependo il parere del DIPE (Dipartimento per la programmazione economica e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri portando da 14.000.000 a 17.670.000 € l’importo complessivo del progetto.

La Giunta delibera “di approvare il progetto di fattibilità tecnico – economica relativo all’intervento di costruzione “Nuova casa residenza e centro diurno per anziani “Casa Serena” in Sassuolo (MO).” come aggiornato a seguito delle osservazioni ed integrazioni formulate dal DIPE, per una spesa complessiva di € 17.670.000,00, costituito dagli elaborati tecnici, grafici e normativi come elencati in premessa, conservati su supporto

digitale in una copia (DVD) presso l’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Sassuolo costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione”.

“Un altro punto del nostro programma elettorale – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che inizia a prendere forma a costo zero per il Comune, perché trattandosi di un Project Financing l’investimento sarà sostenuto dal privato che realizzerà la struttura e che poi la gestirà per rientrare della spesa. Realizzare un immobile così importante per la città è motivo d’orgoglio non trascurabile ed abbiamo deciso di farla a fianco dell’Ospedale, in modo che in caso gli ospiti abbiano problemi si possa intervenire rapidamente con un’assistenza qualificata: a volte anche pochi minuti possono fare la differenza”.