Sulla A14 chiuso per una notte il tratto allacciamento A1 – allacciamento raccordo Casalecchio

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 d venerdì 24 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, in entrambe le direzioni, verso Ancona e in direzione della A1.

Si precisa che l’area di servizio “La Pioppa est”, verso la A1, non sarà raggiungibile, mentre l’area di servizio “La Pioppa ovest”, in direzione di Ancona, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Ancona, proseguire sulla A1 verso Firenze, per poi immettersi sul Raccordo Casalecchio e successivamente sulla A14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona;

da Milano verso Padova, proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio, procedere sulla A14 Bologna-Taranto e poi sulla A13 Bologna-Padova verso Padova;

da Ancona verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo di Casalecchio, immettersi sulla A1 e proseguire in direzione di Milano.

A seguito delle suddette chiusure, la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà completamente chiusa in entrata e non sarà raggiungibile in uscita. Inoltre, chi percorre il Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Panigale-Tangenziale) e proviene dalla Tangenziale, verrà obbligatoriamente deviato sulla SS9 Via Emilia, in direzione di Modena.

In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio.