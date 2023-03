L’Assessore regionale Taruffi incontra i sindaci dei comuni montani modenesi

Approfondire insieme le tematiche che riguardano le specifiche esigenze dei Comuni montani, in considerazione del periodo e delle necessità dei territori dell’appennino, in un confronto e ascolto tra i sindaci della montagna e la Regione Emilia-Romagna, condividendo azioni e politiche regionali per le aree montane e per le aree interne.

É quanto emerso dall’incontro svolto questa mattina martedì 21 marzo 2023 a Polinago, tra l’assessore regionale al welfare, politiche giovanili, montagna e aree interne Igor Taruffi, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e i sindaci dei comuni montani modenesi.

Per il presidente della Provincia Fabio Braglia «questi momenti sono una grande opportunità per il nostro territorio, perché solo attraverso politiche e scelte condivise potremo sviluppare azioni concrete di rilancio della montagna e di questo ringrazio la Regione Emilia-Romagna e l’assessore Taruffi per il costante ascolto dei territori, fondamentale per comprendere quali siano le priorità su cui operare. Recentemente ci siamo aggiudicati il bando per i nuovi

Patti territoriali, che miglioreranno le condizioni infrastrutturali della nostra montagna, oltre al recente riconoscimento del sito Mab Unesco e delle Aree interne, a testimonianza che quando i territori collaborano, si ottengono risultati straordinari».

Il sindaco di Polinago Gian Domenico Tomei sottolinea che «mi fa molto piacere che Polinago abbia ospitato questo importante incontro, che si colloca all’interno di un quadro di rilancio che vedrà le nostre amministrazioni fortemente coinvolte nei prossimi anni, con le risorse messe a disposizione dal Pnrr e le opportunità di investimento che stanno venendo avanti. Siamo certi che il confronto con la Regione e con i territori sarà determinante per soddisfare i bisogni delle nostre comunità».

Oltre al presidente Braglia e al sindaco Tomei, erano presenti anche i sindaci dei Comuni di Guiglia, Marano, Spilamberto, Frassinoro, Montefiorino, Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Lama Mocogno e Pavullo.