In Riserva è primavera

E’ arrivata la primavera, alla Riserva naturale delle Salse di Nirano la natura si risveglia. Quale luogo migliore dove fare una passeggiata nel fine settimana o scoprire le tracce dei molti animali che la abitano?

Sabato 25 marzo 2023, alle ore 15:00 presso Cà Rossa, è in programma un laboratorio scientifico esperienziale per bambini e ragazzi, a cura di Ecosapiens e La Lumaca, con esplorazione alla ricerca di reperti e tracce e ricostruzione delle impronte degli abitanti della Riserva, da portare a casa come ricordo. Il costo è di 5 euro a partecipante

Domenica 26 marzo ritrovo alle ore 15:00 presso parcheggio del Pioppo, per una camminata tra passato e presente, accompagnati dal CAI di Sassuolo, alla scoperta delle storie nascoste tra le mura del Castello di Spezzano, della collina fioranese e della natura della Riserva delle Salse di Nirano, attraverso la app Walk+.

Per partecipare alle iniziative è necessaria la prenotazione online al link https://bit.ly/prenota-alle-salse, disponibile sulla pagina fb della Riserva di Nirano e sul sito del turismo del Comune di Fiorano Modenese. Dopo avere inviato il modulo occorre attendere conferma della disponibilità.

Per informazioni salse.nirano@fiorano.it oppure ai numeri telefonici 0522/343238 e 342/8677118