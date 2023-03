Bando del GAL a sostegno delle imprese agricole di montagna

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Appennino bolognese ha pubblicato un bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti di ammodernamento delle imprese agricole di montagna.

Gli agricoltori interessati potranno presentare domanda entro le ore 12:00 del 16 giugno 2023. La spesa ammissibile è compresa tra un importo minimo di 10.000 euro ed uno massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto sarà pari al 45% della spesa proposta per le imprese agricole attive nelle aree di montagna o condotte da giovani agricoltori e al 35% per quelle attive nelle aree di collina e per gli investimenti relativi a trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.

Gli investimenti potranno riguardare: la costruzione o ristrutturazione di immobili produttivi; i miglioramenti fondiari; l’acquisto di macchinari e attrezzature funzionali all’innovazione del processo agricolo o alla lavorazione e trasformazione della materia prima e alla vendita diretta delle produzioni aziendali; l’acquisto di programmi informatici e licenze. Le risorse attualmente a disposizione del bando ammontano a circa 150.000 euro alle quali si sommeranno altrettante risorse già a disposizione, oltre a economie provenienti da altri bandi pubblicati o in corso di istruttoria.

Il Presidente del GAL, Tiberio Rabboni, ha così commentato l’iniziativa: “Si tratta del quarto bando GAL a sostegno degli investimenti per l’ammodernamento delle imprese agricole di montagna. Negli ultimi anni abbiamo concesso contributi a fondo perduto a oltre 180 progetti presentati da imprese agricole per un investimento complessivo di 9 milioni di euro e 4,5 milioni di contributo pubblico. C’è una piccola agricoltura di montagna che, pur tra le difficoltà e gli svantaggi di sempre, investe, rinnova e scommette sul futuro. A questa agricoltura che produce valore e presidia il territorio vogliamo assicurare un supporto concreto e costante nel tempo. Il nuovo bando ha inoltre il compito di recuperare tutte le

economie provenienti dai bandi precedenti e dunque di evitare – essendo la programmazione dei fondi Leader-PSR 2014-2022 conclusa – di restituire alla Regione preziose risorse pubbliche non pienamente utilizzate dai potenziali beneficiari. Questo significa che l’iniziale budget del bando è destinato ad aumentare”.

Per maggiori informazioni: info@bolognappennino.it – tel. 051.4599907

Il bando è consultabile al link https://www.bolognappennino.it