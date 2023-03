“Resistere alla disinformazione si può?”: mercoledì la quarta tappa a Montecchio

Auser, Federconsumatori, Spi-Cgil offrono un ciclo di conferenze per riconoscere fake news e truffe online dal titolo “Resistere alla disinformazione si può?”.

Dopo le tappe di Bagnolo, di Fabbrico e di Luzzara, la quarta data in calendario è prevista per mercoledì 22 marzo Montecchio Emilia, presso la Sala della Rocca (Via Alfonso d’Este, 5), dalle ore 15:30.

La lezione verrà argomentata da Lucia Lusenti di Federconsumatori Reggio Emilia, dopo gli interventi di Auser e Spi-Cgil.

Nel corso del pomeriggio saranno indicati esempi di fake news e verranno illustrati accorgimenti per discernere le notizie artefatte da quelle veritiere. Sarà, quindi, mostrato il funzionamento di siti web e programmi online gratuiti, accessibili a chiunque, tramite i quali è possibile verificare l’attendibilità di testi, immagini e video che circolano in rete: verranno indicati i link di questi portali a cui ciascuno di noi può (e dovrebbe) rivolgersi in caso di dubbi.

Per maggiori informazioni: 0522 300132 oppure info@auserreggioemilia.it.

L’ingresso è libero e gratuito.