Reggio Emilia: in sella ad una bici rubata e destinatario di provvedimento di espulsione

Nel tardo pomeriggio di sabato 18 marzo, una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato reggiana è intervenuta in via Emilia San Pietro, dove un uomo aveva riconosciuto la bici elettrica che gli era stata sottratta la scorsa estate. Sul posto gli operatori fermavano l’uomo in sella al velocipede, privo dei documenti di riconoscimento. Mentre quest’ultimo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per l’espletamento dei necessari accertamenti, gli agenti verificavano che la bici era quella sottratta all’uomo, il quale aveva regolarmente denunciato il furto.

L’identificazione del soggetto trovato in sella alla bici permetteva di accertare che si trattava di un 33enne senza fissa dimora, colpito da espulsione dal Prefetto di Napoli nel 2020 e rientrato in Italia con altre generalità. Al termine degli accertamenti il 33enne veniva tratto in arresto per violazione dell’art 13 co 13 TUI e denunciato per l’ipotesi di reato di ricettazione. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto del presunto reo, messo poi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per la notifica di nuova espulsione.