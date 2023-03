La Coppi-Bartali torna a Fiorano Modenese

Tra poche ore prenderà il via la Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2023, gara ciclistica organizzata da GS Emilia in onore dei grandi campioni da cui prende il nome, giunta alla 38° edizione. Anche quest’anno la corsa si svolgerà in 5 tappe, dal 21 al 25 marzo, toccando diverse località emiliano-romagnole.

E a tal proposito, siamo lieti di sottolineare che dopo Riccione, Longiano e Forlì, la corsa arriverà a Fiorano Modenese nella giornata di venerdì 24 marzo, per concludersi il giorno seguente a Carpi. Tantissimi atleti internazionali – tra cui Egan Bernal, già vincitore del Tour de France (2019) e del Giro d’Italia (2021) – si sfideranno lungo le strade della nostra regione in una corsa davvero competitiva ed emozionante. A raccontare la competizione sarà il canale di Rai Sport!

Per Fiorano si tratta di un bel ritorno tra le sedi di tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali; tuttavia, sarà la prima volta che ospiterà sia la partenza sia l’arrivo. La partenza è prevista alle ore 11.35 dallo stabilimento della Ceramica Lea in via Cameazzo (con i ciclisti che arriveranno sul posto tutti insieme partendo da Piazza Menotti); mentre il nastro d’arrivo aspetterà gli atleti dalle 16.00 in via Vittorio Veneto. Le strade del centro interessate, e per questo chiuse al traffico dalle 14.30 alle 16.30, saranno: via Lamarmora, Circondariale S. Francesco, via S. Caterina, via Vittorio Veneto, via del Santuario, via del Ruvinello. Al termine della corsa, le premiazioni avverranno in Piazza Menotti alla presenza delle autorità e degli organizzatori della competizione. Il percorso completo toccherà i Comuni di Maranello, Castelvetro, Serramazzoni, Prignano, Polinago e Sassuolo. Un ringraziamento particolare va alle aziende che hanno sponsorizzato l’evento, in particolare: Iris Ceramica Group, Vetriceramici, Atlas Concorde, Laminam, Panaria Group, TecnoFerrari, Florim.

“Siamo veramente molto felici – afferma l’assessore Monica Lusetti – di poter ospitare una gara internazionale di grandissima importanza, trasmessa addirittura su Rai Sport, all’interno del nostro Comune. Fiorano sarà così sotto luminosi riflettori, che la mostreranno all’Italia e ai Paesi esteri che seguono il ciclismo. Dà sempre molta soddisfazione quando il nostro territorio si fa conoscere per aspetti così positivi, e sono certa ne gioverà anche il turismo. La partenza non ufficiale e l’arrivo in Piazza Menotti rappresentano la volontà di valorizzare il centro rinnovato, oltre all’auspicio di indurre curiosi e appassionati a vedere da vicino questa splendida gara”.

Si ricorda che tutte le strade che sfociano nelle vie interessate dalla gara saranno ostruite dalle 14.30 alle 16.30, così come molti dei parcheggi del centro cittadino non saranno fruibili fin dal pomeriggio del giorno precedente (giovedì 23 marzo).