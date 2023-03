“I giovedì del Formìggini” continuano con il terzo incontro

Giovedì 23 marzo, alle ore 20:30, presso il Temple di Sassuolo il prof. Gianpaolo Anderlini, studioso di Ebraismo, affronterà il tema “LA DIETA DI ADAMO. La salvaguardia dell’ambiente nella Bibbia ebraica”.

Di fronte alla crisi climatica e ambientale è possibile trovare nella Bibbia risposte alle nostre domande e alle nostre inquietudini? Possono ancora le risposte elaborate nel passato dare speranza a noi oggi?

È difficile rispondere perché, come primo passo, occorre abbandonare la visione che da oltre duemila anni ci accompagna e non vedere più il mondo solo come “creato” affidato alla cura dell’uomo.

Questo modello è fallito o, quantomeno, non ha dato i risultati che l’uomo e, se è possibile dirlo, anche Dio si attendevano. Se è così, può ancora la Bibbia parlarci e indicarci un cammino di “salvezza ecologica”?

Può farlo se mutiamo il punto di vista. L’inizio del nuovo cammino è, ancora, nella prima pagina della Bibbia ebraica: non nella creazione, in sé e per sé, ma nella dieta di Adamo.

Adamo (e questa è la prima rivelazione per noi nel nostro oggi) era vegano. Il resto si snoda da questo punto di partenza.