I campi adiacenti alla Pedemontana ripulita dai volontari

Nella giornata di sabato 18 marzo, alcuni valorosi volontari delle associazioni ” Gruppo Cinghialai Rio Chianca” ed “Ekoclub Fiorano” si sono adoperati nel pulire gratuitamente i terreni ai lati della Pedemontana. Il gruppo si è trovato di buon mattino e ha proseguito la pulizia per diverse ore, liberando i campi dai numerosi rifiuti sparsi, tra cui teli di plastica, bottiglie, sacchi dell’immondizia, e altro ancora!

Queste le parole di encomio per il bellissimo gesto da parte del Sindaco Tosi: “Quello che ha fatto, di sua spontanea volontà, il gruppo dei cacciatori indica in modo inequivocabile un’enorme contraddizione: siamo davanti ad un atto bellissimo, di alta responsabilità civica, nato però per rimediare ad atti inqualificabili di cittadini altrettanto inqualificabili. Se infatti la foto dei tanti sacchi di immondizia mi dice tutto il merito e la qualità dei cittadini che li hanno raccolti, al tempo stesso la foto di questi sacchi non può non rattristarmi, tanto da chiedermi come sia possibile che oggi, a Fiorano, una persona si comporti in questo modo. Sinceramente non ho parole se non sentimenti di autentica vergogna. Un grazie sincero e lodi ai cacciatori.”