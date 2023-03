Reggio Emilia, fermati in auto e trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. Denunciati

La squadra Volante della Questura di Reggio Emilia, la scorsa notte intorno alle 22:30, ha fermato e controllato un’autovettura con due persone a bordo, il cui conducente procedeva in maniera sospetta.

Al termine dei necessari controlli, le due persone a bordo del veicolo, un 24enne e un 18enne, sono strati trovati in possesso rispettivamente di 1,33 grammi e 13 grammi di marijuana, pertanto entrambi sono stati sanzionati ex art 75 DPR 309/90 per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente e segnalati alla locale Prefettura. Al conducente è stataritirata la patente di guida come previsto dal DPR 309/90.