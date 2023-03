In fiamme il tetto di una palazzina a Gaggio di Castelfranco

Fiamme sulla copertura di una palazzina di due piani in via Mavora a Gaggio di Castelfranco Emilia, ieri sera poco dopo le 22. I Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti con tre squadre e cinque automezzi per domare le fiamme che si erano propagate sul tetto in legno ventilato. Sul posto anche forze dell’ordine e soccorso sanitario. Non si registrano feriti.