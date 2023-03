Due incendi, nella notte nel reggiano, hanno tenuto impegnati i Vigili del fuoco

Alle 3.30 le fiamme hanno interessato un’autovettura lungo via Romana, tra Poviglio e Brescello. Le cause non sono state accertate. Sul posto i Vigili del fuoco di Sant’Ilario e i carabinieri di Brescello.

A Ciano d’Enza, invece, un incendio ha interessato il tetto in legno di un’abitazione in via Lionello Gherardini. Le fiamme hanno interessato, distruggendoli, 25 mt q di tetto. Sei persone sono rimaste lievemente intossicate: 4 adulti e 2 bambini sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto i Vigili del fuoco di Sant’Ilario e quelli di Reggio Emilia.