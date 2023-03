La Casa del Volontariato di Carpi a GEO su RAI3

Lunedì 20 marzo la Fondazione Casa del Volontariato (ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi) sarà ospite nella trasmissione GEO, su RAI3, per parlare del progetto legato al tema della felicità come bene comune e collettivo.

A dialogare con i conduttori Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi saranno Nicola Marino e Nadia Bonamici, rispettivamente Presidente e Consulente della Fondazione.

L’invito ricevuto dalla Fondazione carpigiana è dovuto al percorso intrapreso dal 2021 e dedicato a stimolare una riflessione collettiva – tra associazioni di volontariato, servizi del territorio, istituzioni e cittadini – sul tema della felicità e delle modalità attraverso le quali una comunità può promuovere la felicità, intesa come bene collettivo da condividere. Un percorso lungo e articolato, passato dalla creazione del Museo della Felicità, ospitato nel ‘condominio della solidarietà’ di via Peruzzi, alle operazioni di arte urbana dello Yarn Bombing, che ha ‘vestito’ alcuni alberi della città, fino agli incontri con Letizia Espanoli e ai percorsi e alle azioni proposte dal progetto GiorniFelici.

Questo il commento di Nicola Marino, Presidente della Fondazione Casa del Volontariato: “Non possiamo negare che l’invito da parte della redazione di GEO ci ha fatto molto piacere, perché è segno che il nostro progetto colpisce l’attenzione anche a livello nazionale, e questo significa che una riflessione sul senso della felicità e della comunità è molto attuale, soprattutto dopo gli anni della pandemia. Un progetto, il nostro, che ha attirato anche l’interesse di Repubblica, del TG1, di Focus Junior: lunedì andremo in trasmissione per raccontare le riflessioni fatte in questi mesi, e per condividere la domanda che anima tutti i nostri sforzi: personalmente, possiamo davvero dirci felici se non lo sono anche gli altri?”.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.