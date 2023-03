Casalgrande protagonista nella rete europea dei consiglieri locali

C’è anche Casalgrande, con Solange Baraldi, consigliere della lista di maggioranza ‘Noi per Casalgrande’, nella prima delegazione italiana della rete BELC (Building Europe with Local Councillor), invitata, nei giorni scorsi, dalla Commissione Europea per una visita studio presso le istituzioni UE a Bruxelles.

L’Amministrazione è sempre attenta alle possibilità che l’Europa può offrire alla comunità locale: da alcuni anni partecipa alla rete SERN, una delle reti transnazionali che promuove le relazioni tra il nord e il sud Europa, in particolare tra Svezia e Italia, con l’assessore e vicesindaco Silvia Miselli, che è anche membro del Consiglio direttivo; ora ha aderito alla rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali”, progetto nato per rendere l’Europa più vicina ai cittadini, che consente ai rappresentanti politici locali di lavorare insieme, condividere buone prassi, creare sinergie e diffondere informazioni sui temi legati all’Unione europea. Un’alleanza tra le istituzioni europee e i livelli di governance locale per mettere questi ultimi nelle condizioni di discutere con i loro concittadini delle opportunità offerte dalla UE e delle soluzioni europee alle sfide e alle problematiche dei loro territori.

Ad oggi sono 420 le adesioni alla rete BELC accolte in tutta Europa, tra cui quelle di 134 consiglieri locali italiani, 6 dei quali provengono dall’Emilia Romagna.

Durante la visita, organizzata dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il consigliere di Casalgrande, Solange Baraldi, insieme ad altri 19 colleghi e 2 sindaci di comuni medio piccoli, provenienti da 15 diverse regioni italiane, ha ascoltato e incontrato esperti comunitari e funzionari delle diverse direzioni della Commissione Europea, per parlare di temi cruciali, come quello dell’energia, dell’ambiente o della digitalizzazione, ma anche di valorizzazione culturale, economia circolare, agricoltura, sviluppo regionale e coesione, approfondendo nel concreto le possibilità opportunità di finanziamento UE e piani strategici di azione che possono interessare le realtà locali anche più piccole.

“Sono stati due giorni fitti di appuntamenti e formazione che ci hanno anche permesso di portare nelle stanze della UE le istanze e le criticità delle nostre comunità – racconta Solange Baraldi -. E’ stata un’esperienza interessante e stimolante, ho avuto l’opportunità di confrontarmi con altri consiglieri su problematiche comuni, di condividere buone prassi e scambiare contatti che potranno portare a collaborazioni e sinergie. Cercherò di portare all’Amministrazione e ai cittadini di Casalgrande le informazioni e le opportunità emerse in questi giorni e quelle che potranno arrivare tramite questo canale diretto di confronto che si è aperto con le istituzioni europee”.