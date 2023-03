Volley, la BSC Materials ospita Martignacco nella seconda giornata di Pool Promozione

Dopo aver esordito la scorsa settimana contro Talmassons, la BSC Materials Sassuolo è pronta per il secondo match di Pool Promozione: domenica 19 marzo, Capitan Dhimitriadhi e compagne riceveranno tra le mura amiche del Pala Paganelli la Itas Ceccarelli Martignacco. Fischio di inizio alle 17.00.

Separate in classifica generale da cinque punti, Sassuolo e Martignacco si trovano rispettivamente al sesto posto con 47 lunghezze ed al decimo con 42: entrambe sono reduci da una sconfitta esterna nella prima giornata – Sassuolo per mano di Talmassons, Martignacco contro Brescia .

Contro le friulane, la BSC Materials andrà alla ricerca di punti pesanti in ottica classifica generale, tenendo nel proprio mirino la quinta posizione – attualmente occupata da Brescia (51) – ovvero l’ultima disponibile per l’accesso alle Semifinali Play Off.

A tracciare la rotta in casa Sassuolo è Coach Venco, che riparte dalla sconfitta del primo turno: “Sapevamo fin dall’inizio che la Pool Promozione sarebbe stata difficile, perché coinvolge tutte squadre forti e preparate. Sicuramente noi non l’abbiamo iniziato nel modo migliore: domenica scorsa la partenza è stata brutta ma ci poteva stare. Siamo arrivati alla partita contro Talmassons non al meglio della condizione fisica e l’abbiamo pagata. Questa settimana abbiamo lavorato bene, ci siamo ripresi dal punto di vista fisico per cui affrontiamo la prossima gara contro Martignacco con curiosità, per capire se riusciremo a calarci al meglio in questa Pool e se abbiamo smaltito la brutta prestazione della scorsa settimana”.