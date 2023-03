Tariffa corrispettiva rifiuti, Iren ambiente adotterà flessibilità per la scadenza della prima rata

In merito alle nuove scadenze per le rate della Tariffa Corrispettiva Rifiuti Puntuale (TCP), per venire incontro ai cittadini e dare loro la possibilità di adattarsi gradualmente allo spostamento temporale delle scadenze, senza alcun onere aggiuntivo, Iren Ambiente comunica che in questi mesi di prima applicazione della tariffa puntuale adotterà estrema flessibilità nella gestione dei pagamenti in scadenza il 31 marzo e non applicherà sanzioni anche nel caso di tardivi pagamenti. Per i cittadini sarà dunque possibile pagare senza alcun aggravio fino alla data del 30 giugno 2023.

Sarà inoltre possibile, come già in passato, concordare anche ulteriori modalità di rateizzazione nel caso di situazioni economicamente e socialmente critiche.

Al fine di agevolare il confronto e la comprensione delle nuove disposizioni i cittadini possono rivolgersi al NUMERO VERDE 800 969696 oppure scrivere all’indirizzo mail servizioclientitari@gruppoiren.it.