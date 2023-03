Sabato 1° aprile al Fabbri di Vignola la finale del Festival della Comicità italiana

Sabato 1° aprile, alle ore 21.00, al Teatro Fabbri di Vignola è in programma la seconda Finale del Festival della Comicità Italiana 2023. La serata, presentata dall’ideatore della rassegna Riccardo Benini, vedrà in gara diversi comici: Francesco Damiano da Zelig, Massimo De Rosa da Colorado, il Duo al femminile Le Vipere, Urbano Moffa da Rai Due, il Duo di Magia Comica The Hats e Tiberio, il Comico rumeno.

“Siamo contenti che, per il secondo anno consecutivo, il Festival della comicità italiana faccia tappa a Vignola – commenta l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – Ringrazio quindi i due direttori artistici Riccardo Benini e Gabriele Cirilli per aver scelto, ancora una volta, la nostra città. Sarà l’occasione per vedere esibirsi sul palcoscenico del Fabbri le nuove leve della comicità italiana, giovani che si cimentano con il registro, difficilissimo, della risata. E di sorrisi, in questo momento così difficile per il Paese, ne abbiamo davvero tanto bisogno. A tutti loro un grande in bocca al lupo!”.

Le finali in calendario della rassegna sono infatti tre: Formigine (25 marzo), Vignola (1° aprile) e Castelfranco Emilia (15 aprile). Soltanto nove Comici sui diciotto che partecipano alla manifestazione si qualificheranno per la Finalissima del Festival che si terrà giovedì 11 maggio al Teatro Storchi di Modena.

“Per me è un sogno che si avvera quello di avere Gabriele Cirilli nella squadra del Festival, un autentico privilegio – afferma Riccardo Benini – Insieme ci divertiremo tanto, ne sono certo. In questo secondo anno di Festival della Comicità Italiana, la manifestazione compie un grande salto di qualità e non vediamo l’ora di mostrare al pubblico il valore dei 18 Campioni in gara.”

Per la finale di Vignola i biglietti sono acquistabili direttamente al Teatro Fabbri di Vignola, il martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 14.00 e su www.vivaticket.com. Per info tel. 059/9120901.

Il Festival della Comicità Italiana è organizzato dall’Associazione Culturale Montecristo, con il Patrocinio del Comune di Modena, dei Comuni di Formigine, Vignola e Castelfranco Emilia.