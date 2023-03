Reading poetico martedì al BLA

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, martedì 21 marzo alle ore 18.00, presso il BLA – biblioteca ludoteca archivio di Fiorano Modenese (via S. Pellico 8), gli autori Roberto Alperoli, Alberto Bertoni, Francesco Genitoni, Emilio Rentocchini, Jean Robaey, Elio Tavilla ed Enrico Trebbi saranno impegnati in un bellissimo reading poetico aperto a tutti gli interessati

“Per quanto in molte occasioni il senso delle cose sfugga alla dimensione razionale e la vita sembri un ammasso di eventi che si ripetono, s’inseguono, si rincorrono mediante simboli e astrazioni, la poesia rimane un punto fermo”, scrive Federico Carrera nella postfazione di “Malgretú” (Incontri Editrice, 2022), il volume che raccoglie le poesie al centro dell’incontro.

Ingresso libero, gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni, ecco i recapiti: tel. 0536 833403, e-mail: biblioteca@fiorano.it.