“Major Taylor: il negro volante”: la storia del primo ciclista di colore, tra sport e razzismo, martedì a Formigine

Lo sport come veicolo per diffondere messaggi importanti come uguaglianza, inclusione e impegno.

Si rinnova martedì 21 marzo alle 20.30 all’interno del Castello “Gente di Sport”, rassegna giunta alla quarta edizione promossa e organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Formigine, in collaborazione con l’Istituto storico di Modena. Ospite della serata sarà Alberto Molinari che, in dialogo con la direttrice dell’Istituto Storico di Modena Metella Montanari, presenterà il suo libro “Major Taylor: il negro volante”; storia del primo ciclista di colore, tra sport e razzismo.

Taylor, professionista dal 1896 al 1910, potrebbe essere considerato anche per gli standard ciclistici moderni il più grande velocista americano di tutti i tempi. Grazie alla sua vittoria, nel 1899, del titolo mondiale di velocità sulla distanza del miglio, divenne il primo afroamericano a raggiungere il livello di campione del mondo di ciclismo e secondo atleta nero a vincere un campionato del mondo in qualsiasi sport.

Afferma l’assessore allo Sport Marco Biagini: “Quest’anno abbiamo voluto dare un segnale per la giornata per l’eliminazione della discriminazione razziale attraverso un racconto di sport e agonismo sociale; in un momento in cui, nonostante sia il 2023, ci sono ancora persone, anche autorevoli, che pensano utilizzare una provenienza geografica, un colore di pelle, una differenza di religione, cultura o sesso, per erigere muri invece che per valorizzare le differenze che ci accomunano, è davvero importante tornare alle basi dell’inclusione e della fratellanza tra gli individui, nel segno di inclusione contro ogni barriera e distanza”.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.