Elenco di chiusure programmate, in modalità alternata, sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 21 MARZO

-sarà chiuso lo svincolo 9 “San Donato”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8bis “Viale Europa” o lo svincolo 10 “Roveri”;

-sarà chiuso lo svincolo 7 “Bologna Centro”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 “Castelmaggiore” o lo svincolo 7bis “SS64 Ferrarese”;

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale in direzione di Casalecchio, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro/A14.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 22 MARZO

-sarà chiuso lo svincolo 9 “San Donato”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 “Fiera” o 10 “Roveri”;

-sarà chiuso lo svincolo 8 “Fiera”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8bis “Viale Europa” o 7bis “SS64 Ferrarese”;

-sarà chiuso lo svincolo 4 “Triumvirato”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale” o 5 “Quartiere Lame”.

Si ricorda che lo svincolo 4bis “Aeroporto” è chiuso in entrata verso San Lazzaro, per consentire manutenzione del viadotto sul fiume Reno.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI 22 ALLE 6:00 di GIOVEDI 23 MARZO

-sarà chiuso lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 12 “SS65 Futa”;

-sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis “Castenaso” o lo svincolo 10 “Roveri”;

-sarà chiuso lo svincolo 11 bis “Castenaso”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 “San Vitale” o lo svincolo 12 “SS65 Futa”.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 24 MARZO

-sarà chiuso lo svincolo 4bis “Aeroporto”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 “Triumvirato” o lo svincolo 5 “Quartiere Lame”;

-sarà chiuso lo svincolo 4 “Triumvirato”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4bis “Aeroporto” o 2 “Borgo Panigale”;

-sarà chiuso lo svincolo 3 “Ramo Verde”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 “Triumvirato” o lo svincolo 2 “Borgo Panigale”.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 24 ALLE 6:00 DI SABATO 25 MARZO

-sarà chiuso lo svincolo 4bis “Aeroporto”, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 “Triumvirato” o lo svincolo 5 “Lame”.

Si ricorda che lo svincolo 4bis “Aeroporto” è chiuso in entrata verso San Lazzaro, per consentire manutenzione del viadotto sul fiume Reno;

-sarà chiuso lo svincolo 6 “Castelmaggiore”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 “Quartiere Lame” o lo svincolo 7 “Bologna Centro”.

Si ricorda che tutte le chiusure sono in modalità alternata