Da lunedì a Reggio Emilia modifiche nella raccolta dei rifiuti per il cantiere di via San Rocco e via Caggiati

Da lunedì 20 marzo 2023, a causa della chiusura di un tratto di via San Rocco e dell’intera via Caggiati per lavori di riqualificazione urbanistica, le modalità di raccolta dei rifiuti subiranno alcune modifiche.

L’esposizione dei contenitori dell’organico e dei sacchi/contenitore col chip del residuo, per tutte le circa 80 utenze interessate dal cantiere, sarà così riorganizzata con punti temporanei di esposizione per tutta la durata del cantiere:

gli Utenti di VIA SAN ROCCO 5 (STUDENTATO UNIVERSITA’) potranno esporre i rifiuti su VIA MONZERMONE;

gli Utenti di VIA SAN ROCCO dal 12/D AL 14/E potranno esporre su VIA GENNARI verso VIA CAIROLI;

gli Utenti di VIA SAN ROCCO dal 10/C AL 12/C potranno esporre all’incrocio VIA MONZERMONE, all’inizio del cantiere;

gli Utenti di VIA CAGGIATI dal 7 all’ 11/B e dall’ 8 al 12 potranno esporre lungo VIA GENNARI verso CORSO CAIROLI;

gli Utenti di VIA CAGGIATI dal 2 al 6 e dall’ 1 al 5 potranno esporre sul marciapiede in VIA EMILIA SANTO STEFANO lato EX OTTICA BOSELLI

In VIA DELLA VOLTA e in VIA DELL’AQUILA verrà effettuata la raccolta a piedi con accesso da VIA EMILIA SANTO STEFANO

In VIA MONZERMONE verrà effettuata la raccolta a piedi con doppio accesso da VIA SAN ROCCO e da VIA EMILIA SANTO STEFANO

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 – 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. e-mail: ambiente.emilia@gruppoiren.it