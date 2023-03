Continuano gli appuntamenti di Unijunior

Unimore e Leo Scienza proseguono con gran successo nella undicesima edizione di Unijunior, il progetto che Unimore rivolge ai ragazzi fra i 7 ed i 13 anni proponendo loro un percorso di avvicinamento alla scienza ed alla cultura con lezioni divertenti e ricche di esperienze laboratoriali dedicate a temi di grande interesse.

Tutte le lezioni sono sold out per il quarto appuntamento di Unijunior che duplica l’offerta con ben quattro incontri che si terranno in contemporanea sabato 18 marzo a Modena, con inizio il primo alle ore 15.00 ed il secondo alle ore 16.30. Sedi degli incontri saranno due musei universitari del Sistema dei Musei e Orto Botanico: l’Osservatorio Geofisico (piazza Roma, 22) ed il Museo Gemma (Largo Sant’Eufemia, 19).

All’Osservatorio Geofisico, Luca Lombroso, Francesca Despini e Sofia Costanzini del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, trasformeranno gli incontri in un sorprendente “METEOviaggio. Meteorologi per un giorno” e racconteranno come i dati meteorologici raccolti dall’Osservatorio Geofisico di Modena confermino che anche a Modena il clima stia cambiando. I tre esperti meteorologi illustreranno come vengono raccolti e studiati questi dati e suggeriranno azioni concrete da mettere in atto per contenere e contrastare i cambiamenti climatici, perché tutti possono fare la propria parte modificando le abitudini quotidiane.

Al Museo Gemma, Milena Bertacchini del Sistema dei Musei e Orto Botanico, affronterà il tema “GULP! Quanti minerali nei fumetti e nei manga!” che sarà arricchito da alcune sorprese divertenti a cura dell’Associazione Leo Scienza. Molte avventure dei personaggi di eroi e supereroi dei fumetti e dei manga hanno molto a che fare con la scienza e, in particolare, con minerali fantastici che si rifanno a caratteristiche e proprietà del mondo minerale reale.

“Unijunior conferma la sua capacità di attrarre i più giovani verso temi scientifici grazie anche alla capacità dei nostri docenti di calibrare le lezioni alla preparazione e agli interessi dei partecipanti. Da anni Unimore – afferma il prof. Emiro Endrighi, Direttore del Sistema dei Musei e Orto Botanico di Unimore – propone, grazie all’impegno della dott.ssa Milena Bertacchini, questo evento cui teniamo particolarmente; certamente dopo la pandemia è ulteriormente cresciuta l’attenzione verso le scienze e la voglia di partecipazione. E’ certamente un buon segno!”

Sono 14 le lezioni che vedono docenti e ricercatori di Unimore offrire un programma vasto e multidisciplinare. Sono infatti gli stessi professori universitari a tenere lezione davanti alle platee dei giovanissimi studenti. Il calendario si presenta ricco di nuove proposte tra lezioni, incontri e appuntamenti con viaggi e avventure attraverso la natura, l’arte, il corpo e la mente, l’informatica, la chimica, la storia, l’educazione civica e le profondità del nostro Pianeta.

I prossimi appuntamenti di UniJunior Unimore 2023

– 25 marzo Reggio Emilia

ore 15.00 Roba da matti!

Silvia FERRARI, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche

ore 16.30 “Ma è vero che..? Storia e fake news”

Federico RUOZZI, Dipartimento Educazione e Scienze Umane

– 1° aprile Modena

ore 15.00 “La chimica e i suoi colori”

Gianluca MALAVASI, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche

ore 16.30 “La Fisica dove non te l’aspetti: “calorosi” esperimenti in … cucina!”

Rossella BRUNETTI e Stefano DE CARLO, Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Unijunior Modena-Reggio Emilia terminerà sabato 15 aprile 2023 con la grande festa finale di consegna dei Diplomi ai giovani “laureati” alla presenza dei docenti universitari e degli scienziati di Leo Scienza.

Unijunior, nei suoi 11 anni di divulgazione scientifica, ha “laureato” migliaia di ragazze e ragazzi. Unijunior Unimore è membro della rete europea delle università per ragazzi EUCU.NET – European Children’s Universities Network e rientra nelle attività ufficiali di Terza Missione dell’Ateneo, poiché promuove l’importanza della ricerca e la diffusione della cultura scientifica nella società.

Per iscriversi e consultare il calendario, conoscere i temi e i docenti in programma, visitare il sito www.unijunior.it