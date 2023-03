Carpineti, senso unico alternato sulla Sp 98 Fondovalle del Tresinaro

La Provincia di Reggio Emilia informa che sulla Sp 98 Fondovalle del Tresinaro in comune di Carpineti – poco dopo l’incrocio con via Lama per chi proviene da Viano – è in corso la posa di una rete paramassi sulla parete di monte.

Per consentire in sicurezza lo svolgimento dei lavori, che dovrebbero indicativamente durare un paio di settimane, in quel tratto di Fondovalle negli orari di cantiere si viaggerà pertanto a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e con limite di velocità a 30 km all’ora. L’intervento viene realizzato nell’ambito dell’appalto relativo alla messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto sud.