Al Teatro Asioli di Correggio Anna Foglietta e Paola Minaccioni con “L’attesa”

Martedì 21 marzo (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio arrivano Anna Foglietta e Paola Minaccioni, interpreti di L’attesa, un testo di Remo Binosi diretto da Michela Cescon e prodotto da Teatro di Dioniso e Stabile del Veneto.

Cordelia è una giovanissima nobildonna che sta per sposarsi ma che aspetta un figlio non dell’uomo che sposerà, che quindi bisogna tener nascosto. Viene reclusa in campagna: dopo il parto segreto nessuno dovrà sapere del figlio. Le viene affiancata la serva Rosa, anche lei incinta di non si sa chi, che ha un compito oscuro. L’incompatibilità delle due nature si trasforma via via in un comune sentire, attraverso condivisione, confidenze, abbracci, amore. Esaurita l’attesa si compie il dramma. In scena due personaggi emozionanti: soffriamo con loro, le amiamo con dolcezza, ci identifichiamo prima con una, poi con l’altra, poi con tutte e due. Il linguaggio è originale e sorprendente, sapientemente comico, come in Goldoni e Eduardo.

La stagione del Teatro Asioli è promossa e organizzata da Comune di Correggio ed ATER Fondazione, con il prezioso sostegno di Spal, Snap-On, Studio Legale Associato Di Pasquale, G.F., Andria, Riunite&Civ.

Biglietti: Euro 25 – 22,50 – 18

Orari biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 19 (giovedì chiuso) e sabato dalle 10,30 alle 12,30 (festivi esclusi) e un’ora prima degli spettacoli.

Per informazioni: 0522 637813; e-mail: info@teatroasioli.it; web: www.teatroasioli.it

Il Teatro Asioli è anche su Facebook e Instagram.