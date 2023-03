Una festa del papà a tutta natura, domenica 19 marzo alle Salse di Nirano

In arrivo un nuovo appuntamento dedicato alla Festa del Papà alle Salse di Nirano: vi aspettiamo domenica 19 marzo alle ore 16.00 con l’iniziativa 100 nidi per la Riserva! Questo progetto sostiene la nidificazione dei piccoli passeriformi per aumentare la biodiversità. Che fare insieme al papà? Assembliamo alcuni nidi artificiali con l’aiuto di una Guida Ambientale. Vi raccontiamo quali specie li utilizzano e, infine, procediamo al montaggio. L’iniziativa è curata da Ecosapiens e da La Lumaca.

È possibile prenotarsi attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento e calzature comodi, per agevolare le escursioni.