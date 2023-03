Pavullo, controlli dei Carabinieri per garantire la sicurezza sulle strade della provincia

Proseguono i controlli dei Carabinieri della provincia di Modena per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Nelle ore pomeridiane del 15 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano, in attuazione della pianificazione dei servizi di controllo straordinari predisposta dal Comando Provinciale di Modena, hanno eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione stradale sulle strade urbane ed extraurbane dei comuni del comprensorio montano, finalizzati a prevenire e contrastare le condotte di guida più pericolose per la sicurezza.

Nell’ambito delle attività, sono stati controllati i conducenti di oltre venti veicoli in transito, procedendo anche alla verifica del tasso alcolemico con etilometro.

Nel corso dei controlli, nel Comune di Serramazzoni è stato fermato il conducente 46enne di un furgone con a bordo 3 persone. Durante l’identificazione, è emerso che la patente di guida esibita dal conducente è risultata falsa, che i 3 occupanti, di anni 32, 45 e 48, erano irregolari sul territorio nazionale. Peraltro, a carico del più giovane risultava un provvedimento di espulsione con invito a lasciare il territorio dello Stato.

Il conducente del veicolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per falsità materiale commessa da privato, due denunciati per essersi intrattenuti illegalmente nel territorio dello Stato con notifica dell’invito a presentarsi in Questura, mentre il terzo è stato condotto in Questura dove gli è stato notificato il decreto di espulsione con invito a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.