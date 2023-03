“La saggezza e l’audacia” in ricordo di David Sassoli

“La saggezza e l’audacia – Discorsi per l’Italia e l’Europa” è il libro con interventi di David Sassoli che sarà presentato lunedì 20 marzo, alle 21, nell’auditorium “Loria” (via Rodolfo Pio 1): un’iniziativa dell’Amministrazione comunale per ricordare il Presidente del Parlamento Europeo prematuramente scomparso un anno fa. La data è stata scelta perché il 19 marzo ricorre il 65° del primo embrione di Parlamento Europeo: l’“Assemblea Parlamentare Europea”, nata dai Trattati di Roma del 1957 e composta da parlamentari nazionali nominati dai rispettivi governi.

Protagonisti di “Dedicato a David Sassoli” – questo il titolo dell’appuntamento pubblico – saranno persone che per ragioni di lavoro erano molto legate allo scomparso: il giornalista Claudio Sardo curatore del libro, la conduttrice del Tg1 Elisa Anzaldo, e il portavoce di Sassoli a Strasburgo Roberto Cuillo; con loro anche il Presidente della “Fondazione Fossoli” Pierluigi Castagnetti, uno degli oratori dell’11 luglio 2021, quando Sassoli e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen vennero a Carpi alla commemorazione dell’eccidio di Cibeno. Una giornata storica che purtroppo sarebbe diventata anche uno degli ultimi impegni istituzionali di Sassoli in Italia, poiché in Settembre la sua malattia si aggravò portandolo alla morte l’11 gennaio 2022, a 65 anni.

“La saggezza e l’audacia – Discorsi per l’Italia e l’Europa” (Feltrinelli, 2023), è stato presentato a Roma il 9 gennaio con la partecipazione fra gli altri di Ursula von der Leyen, Romano Prodi, Enrico Letta e Lucia Annunziata; la prefazione al libro è del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La presentazione carpigiana è la prima fuori Roma, se si esclude quella in programma oggi pomeriggio a Pordenone, dove si trova il Centro Oncologico in cui Sassoli morì e al quale andrà il ricavato del libro.