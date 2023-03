Da lunedì 20 marzo 2023 modifiche del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano reggiano

Agenzia Mobilità comunica che, in considerazione dei continui monitoraggi effettuati sulle linee ed al fine di migliorare l’offerta sul servizio, nell’ottica di soddisfare le esigenze emerse dal territorio, a partire da lunedì 20 marzo 2023 , sui servizi di trasporto urbani e interurbani del bacino di Reggio Emilia, saranno introdotte le seguenti modifiche:

LINEA EXTRAURBANA 41 REGGIO EMILIA – PRATO – LEMIZZONE – [GAZZATA] – S. MARTINO IN RIO

LINEA EXTRAURBANA 82 REGGIO EMILIA – BUDRIO – CORREGGIO – CARPI

Per agevolare i lavoratori delle aziende presenti a Gavassa – Via Tirelli:

la corsa 41002 in partenza dal Centro Interscambio Mobilità alle ore 7:30 effettuerà, dal lunedì al venerdì, la nuova fermata di VIA TIRELLI, con transito alle ore 7:41.

la corsa 82029 in partenza da Carpi alle ore 17:30 e diretta al Centro Interscambio Mobilità effettuerà, dal lunedì al venerdì, la nuova fermata di VIA TIRELLI, con transito alle ore 18:17

LINEA MINIBÙ H PARCHEGGIO STADIO – STAZIONE FS – OSPEDALE – PARCHEGGIO LUXEMBURG

Con la finalità di velocizzare il collegamento dal nuovo Parcheggio Scambiatore di Via Luxemburg all’Ospedale, la linea minibù H cambierà percorso ed effettuerà le fermate “PNEUMOLOGIA” in direzione Luxemburg e la fermata “CORE-PS” in direzione stadio (come da cartina).

Inoltre, al fine di rispondere alle richieste emerse dall’Azienda Ospedaliera, il servizio offerto verrà ampliato:

la corsa 21001, attiva dal lunedì al venerdì, in partenza dal Parcheggio Luxemburg verrà anticipata di 4’ con partenza alle 6:35 e transito nella area ospedaliera alle ore 6:37;

la corsa 21301, attiva il sabato, in partenza da Parcheggio Luxemburg verrà anticipata di 3’ con partenza alle 6:35 e transito nella area ospedaliera alle ore 6:37;

dal lunedì al venerdì, verrà attivata la NUOVA corsa 21130 con partenza da Parcheggio Stadio alle ore 20:41 e transito dall’area ospedaliera alle ore 21:01;

al sabato verrà attivata la NUOVA corsa 21412 con partenza da Polo Scolastico – Via Paterlini alle ore 20:45 e transito nella area ospedaliera alle ore 21:01.

la corsa 21127 verrà soppressa;

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it, contattare il call center SETA 840.000.216 o il numero di whatsapp 334 2194058.