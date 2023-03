Carabinieri raccolti in preghiera a Campagnola per il precetto pasquale

I Carabinieri della compagnia di Guastalla hanno officiato il precetto pasquale attraverso una solenne celebrazione religiosa svoltasi nella Chiesa di San Giacomo Maggiore della frazione Cognento di Campagnola Emilia, tenuta dal Don Giuseppe Grigolon cappellano militare della Legione Carabinieri Emilia Romagna unitamente ai parroci delle parrocchie di Campagnola e Rio Saliceto rispettivamente Don Gino Bolognesi e da Don Stefano Manfredini.

Alla cerimonia religiosa hanno presenziato numerosi carabinieri in servizio attivo presso i reparti della stessa compagnia, con in testa il comandante Capitano Roberto Iandiorio, unitamente ad una folta rappresentanza di carabinieri in congedo delle sezioni di Sant’Ilario d’Enza, Correggio e Guastalla e ai tanti familiari dei militari in servizio e le vedove dei militari deceduti.