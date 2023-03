“Arti Vive Festival” porta a Modena il concerto dei londinesi Shame

L’Estate modenese 2023 si aprirà ai Giardini ducali il 4 luglio con “Arti Vive Festival” che porta a Modena il concerto dei londinesi Shame per il quale è già aperta la prevendita.

L’appuntamento con l’esibizione di una delle band più celebri del panorama post-punk e indie-rock internazionale contemporaneo anticipa il cartellone dell’Estate modenese in corso di definizione ed è programmato nell’ambito della nuova collaborazione che il Comune di Modena ha attivato con il Comune di Soliera e la Fondazione Campori grazie alla quale “Arti Vive Festival” approda per la prima volta a Modena. Il concerto aprirà la 16ª edizione del Festival che proseguirà a Soliera dal 5 al 9 luglio.

“Il concerto degli Shame – sottolinea Andrea Bortolamasi, assessore alla Cultura del Comune di Modena – aprirà il programma della nostra estate con una grande carica di musica e di energia. Un appuntamento con la musica di qualità nell’ambito di un festival come Arti Vive che è sinonimo di innovazione e di qualità. Quest’anno apriamo una collaborazione che intendiamo proseguire nei prossimi anni, facendo di Modena un luogo del Festival, in sinergia con il Comune di Soliera”.

Gli Shame sono uno dei nomi più importanti della scena rock mondiale: alla band di South London è bastato un solo album – quello d’esordio, “Songs of Praise”, uscito nel 2018 – per prendersi un posto da protagonista nella scena musicale contemporanea. A cinque anni di distanza, nelle scorse settimane è uscito il loro terzo disco, “Food For Worms”, accolto calorosamente da tutte le riviste di settore e definito dalla stessa band “La Lamborghini degli album degli Shame”. Al sound incendiario e senza compromessi degli esordi, i londinesi hanno aggiunto un approccio più maturo e melodico, portando il suono della band in territori finora inesplorati. Le prevendite per la data modenese sono già attive sui circuiti di ticketing Vivaticket e Ticketmaster.