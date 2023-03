Analisi Lapam: a Modena oltre il 70% delle imprese sono controllate da una persona o da una famiglia

«Il tema del passaggio generazionale è di particolare rilevanza per le prospettive future di tutte quelle imprese che si hanno come vertice un individuo o una famiglia. Questo vale in modo particolare per le piccole imprese, che non di rado si tramandano di genitore in figlio. Si tratta di un dato significativo e di un passaggio che va sostenuto e accompagnato».

Gilberto Luppi, presidente Lapam, commenta così i dato di un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato sulla provincia di Modena, dove si stima che oltre il 70% delle imprese attive sia controllato da una persona fisica o da una famiglia. Il 10,4% di queste imprese familiari ha già affrontato il passaggio generazionale, mentre l’8,5% non lo ha ancora attuato, ma lo considera possibile nei prossimi 5 anni. Tra le imprese che hanno già compiuto un ricambio generazionale, o hanno in programma di effettuarlo l’anno successivo, nell’87% dei casi in provincia di Modena vengono coinvolti altri membri della famiglia nella gestione aziendale. Il restante 13% ha vissuto o prevede un ricambio generazionale al di fuori dell’ambito familiare. E se per il 43,3% delle imprese familiari modenesi non si sono riscontrate difficoltà nell’affrontare il passaggio generazionale, per altre attività i principali ostacoli emersi sono stati in primis l’assenza di eredi o successori interessati e/o qualificati (22,4%), le difficoltà burocratiche, legislative e/o fiscali (17,1%), le difficoltà nel trasferire competenze e/o contatti con clienti e fornitori (13,1%) e le difficoltà economiche e/o finanziarie (13,2%). Spostando il focus sull’universo degli associati Lapam Confartigianato, composto da 9.981 legali rappresentanti delle 10.771 imprese associate, si osserva che l’età media del campione è di 53,9 anni. L’8,5% è composto da giovani imprenditori under 35, il 14,7% è nella fascia 35-44 anni, un ulteriore 27,9% appartiene alla fascia 45-54 anni, il 29,1% a quella 55-64 anni, mentre il 19,8% ha 65 anni o più. Si nota un maggior peso di giovani under 35 tra gli imprenditori stranieri e imprenditrici donne, mentre il 21,7% degli imprenditori uomini ha 65 anni o più. Focalizzando l’attenzione sulla fascia di età 61-70 (potenzialmente più interessata dal passaggio generazionale) questa costituisce il 20% del campione totale, in media uno su cinque (16,3% per le donne, 21,3% per gli uomini e solamente l’8,2% di associati nati all’estero).