Scuole infanzia, corso della Cisl Fp per il bando

Un corso di preparazione agli educatori delle scuole di Reggio e Modena. È quello che organizza la Cisl Emilia Centrale alla luce dei bandi emessi dai rispettivi Comuni. I posti che saranno conferiti a Reggio Emilia sono 15 per insegnanti scuola infanzia (3-6) categoria C (scadenza domande il 31/3). A Modena 3 posti per insegnante scuola dell’infanzia (3-6) categoria C e 3 posti per educatore infanzia (0-6) categoria C.

“Gli incontri assembleari che stiamo svolgendo – commenta Fabio Bertoia, segretario generale Cisl Emilia Centrale – vedono una fortissima partecipazione del personale dell’Istituzione nidi e scuole dell’infanzia del comune di Reggio Emilia. L’obiettivo è fare il punto insieme con le organizzazioni sindacali e alle rsu di quasi 300 tra educatori insegnanti e personale di supporto. Sta emergendo in modo molto chiaro come l’ipotesi di esternalizzazione di un servizio così sensibile come quello della gestione dei bambini con diritti speciali non possa essere la soluzione unica e privilegiata per risolvere il problema dello sforamento del tetto del tempo determinato, previsto per legge. Inoltre è forte il timore che questo percorso sia solo l’inizio per un processo di esternalizzazione più ampio. La strada privilegiata da seguire è quella dei concorsi pubblici per coprire i posti vacanti a tempo indeterminato”. Mentre è attesa una convocazione sindacale da parte de l Comune di Reggio, per Bertoia occorre ora “ricercare e trovare delle soluzioni praticabili senza sacrificare l’eccellenza del modello reggiano improntata sul servizio pubblico e la centralità dei bisogni dei più fragili e delle loro famiglie”.

Le lezioni del corso promosso dalla Cisl Fp, per un totale di 18 ore, saranno tutte in videoconferenza, dalla 19 alle 21 con inizio il 22 marzo e termine il 19 aprile. Il corso è gratuito per gli iscritti alla Cisl Funzione pubblica. Tra i temi trattati: la preparazione alla prova selettiva, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della privacy, codici di comportamento, ruoli della progettazione pedagogica, la partecipazione delle famiglie, problematicità e molto altro. Per info iscrizioni: concorso.emiliacentrale@gmail.com