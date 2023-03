Sabato a Modena la cerimonia di inaugurazione del nuovo mezzo di soccorso della CRI

Si terrà sabato 18 marzo alle 10:30 in Piazza Grande a Modena la cerimonia di inaugurazione della Modena-12 (MO-12), il nuovo mezzo di soccorso che entra a far parte del parco automezzi del Comitato della Croce Rossa di Modena.

L’opportunità di acquisto del mezzo si è concretizzata prevalentemente grazie ad una cospicua donazione anonima in favore del comitato, al quale poi si è aggiunta la recente vincita di un bando della Fondazione di Modena. Al fine di rendere il mezzo operativo è stato quindi necessario allestirlo ed equipaggiarlo opportunamente in base alle disposizioni dettate dalla convenzione con il 118 ed alle normative sanitarie locali e nazionali – anche in questo caso i fondi sono pervenuti grazie alla vincita di un bando attrezzature emesso della Regione Emilia-Romagna. La cerimonia di cui sopra è senza dubbio una occasione per ringraziare coloro che hanno contribuito a realizzare questo acquisto, ma anche per onorare tutti i Volontari che grazie anche a questo mezzo avranno la possibilità di intervenire prontamente alle richieste di soccorso della popolazione locale.

Sono anni ormai che la Croce Rossa di Modena presidia costantemente il territorio diventando così un punto di riferimento per il pubblico servizio, questo mezzo rappresenta quindi un ulteriore investimento a beneficio di tutta la comunità. Alla cerimonia saranno presenti presente il Sindaco, Giancarlo Muzzarelli, la Consigliera di Indirizzo della Fondazione Maurizia Gherardi e una rappresentanza del 118. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.