Domenica a Casalgrande la Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati

Il Comune di Casalgrande aderisce, nell’ambito del progetto Costruiamo Gentilezza, alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati, ideata dall’associazione Cor et Amor nell’ambito delle iniziative per diffondere la gentilezza come insieme di pratiche per il bene comune.

In particolare la Giornata Nazionale si pone come momento dedicato all’accoglienza “istituzionale” nella comunità dei nuovi nati. In un contesto complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita e i sentimenti di speranza di cui il nostro presente e la comunità hanno bisogno.

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

Per celebrare la Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati, l’amministrazione ha organizzato una festa di benvenuto ai bambini e alle famiglie, domenica 19 marzo alle ore 10.30 presso la Sala Espositiva Gino Strada: un piccolo momento di incontro e festa, per esprimere la vicinanza della nostra comunità alle famiglie in un momento di felicità e cambiamento.