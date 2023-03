Scandiano: è morto Aronne Iori, per anni si è occupato del parco Amarcord di Casalgrande

E’ stata una conoscente dell’uomo, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lui, ad allertare la centrale operativa della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Presso l’abitazione dell’anziano, in via Pistoni e Blosi a Scandiano, è stata inviata una pattuglia del Presidio di Scandiano che, assieme ai Vigili del fuoco, è entrata nell’appartamento ed ha trovato il corpo di Iori ai piedi del letto. Purtroppo il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Aronne Iori, 87 anni, era una persona molto conosciuta, soprattutto a Casalgrande dove per tanti anni aveva prestato servizio per la cura del parco Amarcord, lavoro sempre fatto con passione e dedizione.