Magnalonga di Corlo: aperte le iscrizioni

Si rinnova domenica 7 maggio l’appuntamento con la Magnalonga di Corlo, percorso enogastronomico a tappe nelle campagne della frazione formiginese per assaggiare i migliori prodotti della cucina tradizionale del territorio e i suoi lambruschi.

Una manifestazione nata nel 2006 che coinvolge ogni anno oltre 400 volontari e più di 3mila partecipanti, registrando sempre il tutto esaurito a partire dai primi istanti in cui i biglietti vengono messi in vendita.

Le iscrizioni per l’edizione 2023 sono aperte da sabato 18 marzo alle ore 9 sul sito www.magnalongacittadicorlo.it oppure nei punti vendita dedicati: Seven Club di Casinalbo (via Landucci 2/A) o B.B. Caffè di Corlo (via Battezzate 72). Quote di partecipazione: adulti 38 euro, bambini e ragazzi da 6 a 16 anni 20 euro, gratis per i bambini sotto i 6 anni.

Il ricavato dell’evento sarà come sempre devoluto alla Parrocchia e al centro giovanile di Corlo.