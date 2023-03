Con lo spettacolo di danza contemporanea “Tosca X” prosegue la stagione del Mac Mazzieri di Pavullo curata da Ater

Uno spettacolo di danza contemporanea, un film sulla danza e un laboratorio gratuito di danza e musica afro con percussioni dal vivo. Ecco cosa propone la Settimana della Danza in programma al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri e ai Giardini di Palazzo Ducale di Pavullo nel Frignano, organizzata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Si parte domani mercoledì 15 marzo alle ore 21 con la proiezione del film di Cédric Klapisch “La vita è una danza” – ingresso unico 5 euro – al Mac Mazzieri, per proseguire giovedì 16 sempre al Mac Mazzieri sempre alle 21 con “Tosca X” della Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei, per finire sabato 18 dalle 15 alle 16.30 ai Giardini di Palazzo Ducale (in caso di maltempo al Mac Mazzieri) con il laboratorio gratuito di danza e musica afro con percussioni dal vivo “Bogolan: danze di tessitura” curato da Laura D’Alelio.

Un’immersione nel mondo dell’Africa suonata e danzata…ritmo, energia, suono vitale per (ri)scoprire la propria corporeità e viaggiare attraverso movimenti antichi quanto rinnovatori. La danza afro come mezzo per tessere la nostra dimensione interiore e quella condivisa in modo armonico. La danza come linguaggio transculturale. Realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano. musica dal vivo con Antoine Kouamé (n’gomi, tamburi bassi, djembe), Gabriele Gozzi (batteria), Saneo Mbaie (djembe, talking drum ‘tama’).

“TOSCA X” Uno spettacolo di danza contemporanea che rilegge una delle opere liriche più note e amate dagli spettatori di tutto il mondo. Con “Tosca X” della Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei prosegue giovedì prossimo 16 marzo alle 21 la Stagione teatrale 2022/2023 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Biglietto intero 19 euro, ridotto da 17 euro a 10 euro.

Info Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri via Giardini 190 Pavullo nel Frignano (MO) – Tel 0536/304034 WhatsApp: 333/2455578 – info@cinemateatromacmazzieri.it – www.cinemateatromacmazzieri.it – www.ater.emr.it

Per informazioni laboratorio danza afro: UIT Pavullo Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano tel. 0536 29964 – uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it – www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it