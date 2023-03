Associazione Senzaspine e Comune al lavoro per individuare nuovo spazio

Oggi si è tenuto un confronto positivo sul percorso che vedrà il Comune e l’Associazione Senzaspine continuare a lavorare insieme, nei prossimi mesi, per preservare e valorizzare l’esperienza del Mercato Sonato nella fase dei lavori previsti per la nuova struttura.

È stata l’occasione per chiarire alcuni aspetti del nuovo progetto, condividere alcuni timori emersi anche dal confronto con i cittadini, fare il punto sulla gestione di questa prima fase e per programmare insieme i prossimi passi, a partire dall’individuazione di un nuovo spazio per le attività dell’associazione Senzaspine.

Questa esperienza è un grande valore per la città e per il quartiere, perché ha saputo promuovere e rinsaldare, attorno alla musica, i legami di una comunità ampia di cittadini, che è comprensibilmente preoccupata per il futuro di questo progetto diventato un esempio a livello nazionale di rigenerazione di uno spazio in chiave culturale.

Il Comune ha confermato il massimo impegno per individuare, in accordo con Senzaspine, un nuovo spazio per le attività del Mercato Sonato in tempi rapidi, prima dell’inizio dei lavori della nuova struttura. L’obiettivo è quello di mantenere viva questa esperienza non solo relativamente alle attività didattiche, ma anche rispetto alla socialità e alla continuità di relazione di questa preziosa comunità.

Nelle prossime settimane, Comune e Senzaspine promuoveranno insieme un confronto con i cittadini per condividere questo percorso e fare in modo che la realizzazione del nuovo edificio sia espressione di un processo partecipato che risponda ai bisogni dei cittadini e rappresenti appieno un’opportunità per tutto il quartiere.