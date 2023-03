“Allegro con Spirito”: a Sant’Ilario arriva Antonio De Vanna

Ottima musica, raffinati interpreti, nuove generazioni: la rassegna “Allegro con Spirito”, giunta alla diciassettesima edizione, offre da sempre momenti preziosi nell’atmosfera intima e accogliente del Centro Culturale Mavarta. Una manifestazione, promossa dal Corpo Filarmonico di S.Ilario con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, che apre idealmente gli appuntamenti primaverili del territorio. L’edizione 2023 comprende cinque appuntamenti, dal 5 al 25 marzo.

Domenica 19 marzo (ore 16) concerto al pianoforte di Antonio De Vanna con brani di Mozart, Bach, Lizst, Chopin, Rosati.

Antonio De Vanna, nato nel 1983, si avvia alla pratica del pianoforte all’età di nove anni sull’onda di una passione precoce ma autentica. Inizia nella prima adolescenza a classificarsi tra i primi posti dei concorsi organizzati dall’Unione Musicisti di Taranto, suscitando il favore di pubblico e critica per l’interpretazione delle composizioni di J. S. Bach e delle fantasie di W. A.

Mozart. Frequenta prima il Liceo Musicale “Paisiello” di Taranto sotto la guida dal maestro Fernando Giovinazzi e poi, da esterno, il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, dove consegue a pieni voti il compimento inferiore. Approdato a Parma per frequentare in parallelo la facoltà di Lettere, si perfeziona presso il Conservatorio Arrigo Boito, in particolar modo nell’interpretazione

delle Sonate di L. van Beethoven e delle composizioni di F. Chopin, tanto da entrare nella rassegna delle Manifestazioni Accademiche per due anni consecutivi. Consegue il diploma con il massimo dei voti davanti ad una giuria presieduta dal maestro Roberto Cappello. Coltiva oggi un vivace interesse per l’impiego della musica classica nel mondo dei media e del cinema, affascinato dai grandi compositori della musica nel cinema classico. Dal 2011 si occupa di didattica pianistica e di accompagnamento della pratica corale.

Prossimo appuntamento della rassegna sabato 25 marzo con il Duo Luca Braga – Massimiliano Baggio.

Ingresso a offerta libera. Info: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2 Sant’Ilario d’Enza – www.mavarta.it