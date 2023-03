A Calderara un corso per chi si prende cura di minori con disabilità

Il Comune di Calderara di Reno tende una mano ai caregiver dei bambini con disabilità. A loro è rivolto “In cerchio con le famiglie”, un ciclo di incontri pensati esclusivamente per assistenti dei minori con certificazione “Legge 104”. Si tratta di un cartellone di 5 appuntamenti che partirà lunedì 20 marzo alle 17.30 alla Casa delle Abilità, il centro multidisciplinare inclusivo del Comune di Calderara di Reno, e sarà curato da Roberto Dalpozzo, psicologo e psicoterapeuta.

Il corso, completamente gratuito, si svolgerà in una delle stanze polifunzionali del centro di via Ilaria Alpi 6, con l’accompagnamento di un thè e momenti di confronto e relax volti all’approfondimento e allo scambio di tematiche riguardanti la crescita dei bambini e delle bambine. «Il sostegno ai caregiver – dice il Sindaco Giampiero Falzone – è per noi un tema fondamentale, parte integrante dell’assistenza alle persone con difficoltà. In cerchio con le famiglie non è l’unica iniziativa in questo senso: sabato 18 marzo inaugureremo al Centro Diurno di via Gramsci il Calderara Caffè, un altro progetto cui tengo tanto. Sarà un luogo di incontro per persone con disturbi di memoria e patologie collegate alla demenza senile, un progetto sviluppato insieme ad Asp Seneca e destinato, appunto, anche ai caregiver degli anziani che parteciperanno agli incontri. Gli appuntamenti pensati per gli assistenti sono per l’Amministrazione dei punti fermi, così come lo sono all’interno dell’Unione Terre d’Acqua dove sono partite o in partenza altre analoghe iniziative. Il territorio sente il bisogno di questi momenti di formazione e aiuto alle famiglie, che devono essere parte integrante dei progetti di sostegno ai soggetti vulnerabili».

Gli incontri di “In cerchio con le famiglie” si svolgeranno il 20 e 27 marzo e il 5, 13 e 18 aprile: prenotazioni tramite la mail lacasadelleabilita@cadiai.it, oppure al numero 3493818283.